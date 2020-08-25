27 августа в РК 371 новый случай COVID-19

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После того, как 26 августа число новых случаев COVID-19 приблизилось к шестимесячному максимуму, на следующий день оно сократилось. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 27 августа в стране выявлен 371 новый случай COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 19.077 человек. С 14 августа ежедневные случаи обнаружения вируса измеряются трёхзначными числами. Большинство заболевших всё это время составляет доля столичного региона, где за минувшие сутки выявлены 286 случаев инфекции, в том числе, 146 - в Сеуле, 113 - в провинции Кёнгидо и 27 – в Инчхоне. В остальных регионах выявлены от 2 до 17 инфицированных. 8 случаев инфекции обнаружены при въезде в страну. Число умерших увеличилось на три человека, составив 316 человек. Коэффициент смертности - 1,66%. Проходят лечение 4.210 человек. При этом 58 человек находятся в критическом состоянии. 90 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся - 14.551 человек.