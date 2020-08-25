Четвёртый дополнительный бюджет будет зависеть от карантинных мер

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Вопрос о принятии четвёртого дополнительного бюджета будет рассматриваться в том случае, если режим социального дистанцирования будет ужесточён до третьего уровня. Об этом заявил министр планирования и финансов Хон Нам Ги, отвечая на вопросы журналистов по бюджету следующего года. Он отметил, в частности, что третий уровень социального дистанцирования окажет отрицательное влияние на экономику, поэтому возникнет необходимость в дополнительных расходах. Коснувшись восстановления экономики после недавних наводнений, Хон Нам Ги сказал, что для этого достаточно текущего бюджета. Он призвал с осторожностью относиться к повышению уровня социального дистанцирования, поскольку запреты, которые будут введены, станут колоссальным ударом по экономике. Вице-премьер добавил, что при рассмотрении данного вопроса нужно обеспечить баланс между карантином и его экономическим воздействием.