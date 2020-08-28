В столичном регионе ужесточается карантинный режим

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Правительство РК объявило об ужесточении карантинного режима в рамках второго уровня социального дистанцирования. Как сообщили в Центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, усиленные меры будут действовать в период с 30 августа по 6 сентября. В частности, все заведения общепита, в том числе пекарни, могут работать только до 9 часов вечера. После этого времени и до 5 часов возможны лишь доставка и продажа навынос. В этих объектах необходимо следить за соблюдением посетителями масочного режима, а также соблюдать расстояние в два метра между столами. Кофейням разрешено работать только навынос и доставку. При этом все клиенты предприятий общепита должны соблюдать карантинные правила и заноситься в специальные реестры. Не менее одной трети сотрудников государственных учреждений обязаны работать в удалённом режиме. Аналогичные меры рекомендовано принять также частным компаниям.