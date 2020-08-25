РК и США завершили совместные учения

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РК и США завершили в пятницу совместные военные учения, которые из-за пандемии COVID-19 проводились в сокращённом виде в формате компьютерного моделирования. В ходе первого этапа, который проходил с 18 по 22 августа, отрабатывалась защита РК от вторжения потенциального противника. В ходе второго этапа с 24 по 28 августа стороны отработали контратаку. 11 по 14 августа они провели предварительную отработку совместных действий в кризисных ситуациях. В связи с необходимостью соблюдения карантинных требований, на Корейский полуостров не перебрасывались военнослужащие США с зарубежных баз, а сами учения проходили только в дневное время. В этой связи стороны не смогли проверить оперативные возможности Сеула самостоятельно управлять своими войсками в военное время. До конца этого года Сеул и Вашингтон не планируют проведение крупных учений.