Позитивные сигналы из США повысили показатели Корейской биржи

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Показатели Корейской бирж и повысились в пятницу после того, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэл сообщил о продолжении поддержки экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19, даже если инфляция в США превысит целевой уровень в 2%. Данное заявление мировые рынки восприняли как признак длительного сохранения низкой процентной ставки. Главный индекс Корейской биржи KOSPI вырос на 9,35 пункта, или 0,4%, составив 2.353,8 пункта. Продано около 1,3 млрд акций на сумму около 13 млрд долларов. Акции большинства крупных компаний незначительно упали в цене. Акции Samsung Electronics подешевели на 0,36%, SK Hynix – на 1,64%, Naver - на 1,19%, Kakao - на 1,22%. При этом акции Hyundai Motor подорожали на 5,2%. Курс национальной валюты составил 1.184,3 воны за доллар, что на 0,7 воны больше, чем по итогам предыдущих торгов.