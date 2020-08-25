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Политика

Правящая партия проведёт съезд в условиях строгих карантинных мер

Write: 2020-08-28 16:59:03Update: 2020-08-28 17:00:37

Правящая партия проведёт съезд в условиях строгих карантинных мер

Photo : YONHAP News

Правящая Демократическая партия Тобуро проведёт 29 августа свой общенациональный съезд в режиме онлайн. Будут соблюдены строгие карантинные меры, предусмотренные правилами социального дистанцирования третьего уровня. Как сообщил представитель партии, в здании её штаб-квартиры в сеульском районе Ёыйдо будет находиться только руководство, причём кандидатам на посты председателя партии и членов Высшего совета будут выделены отдельные комнаты. К освещению съезда допущены только 10 представителей СМИ. Кандидаты покинут место проведения съезда после непродолжительного участия в его работе в соответствии с заранее согласованным графиком. Депутат Национального собрания Ли Нак Ён, лидирующий в гонке за пост главы правящей партии, предварительно запишет свою речь, так как он не может лично принять участие в съезде из-за карантина.
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