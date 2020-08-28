В РК второй день подряд менее 300 случаев COVID-19

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После того, как в первой половине прошлой недели число новых случаев COVID-19 вернулось к шестимесячному максимуму, превысив за сутки 400 человек, оно стало постепенно сокращаться. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 30 августа по всей стране зарегистрированы 248 случаев инфекции. Показатель сохраняется на уровне менее трёхсот вторые сутки подряд, а суточное число новых случаев COVID-19 снижается четвёртый день подряд. Как и раньше, подавляющее число новых случаев заболевания составила доля столичного региона, где выявлено 187 заболевших, в том числе 94 – в Сеуле, 79 – в провинции Кёнгидо, 14 – в Инчхоне. В остальных регионах страны обнаружены от одного до девяти заболевших, 3 случая инфекции выявлены при въезде в страну. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 19.947 человек. Число умерших увеличилось на одного человека, составив 324 человека. Проходят лечение 4.650 человек. 70 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся - 14.973 человека.