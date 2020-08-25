Правящую Демократическую партию Тобуро возглавил Ли Нак Ён

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Бывший премьер-министр РК Ли Нак Ён избран председателем правящей Демократической партии Тобуро. Общенациональный съезд партии проводился 29 августа в дистанционном режиме. За Ли Нак Ёна, который является депутатом Национального собрания и потенциальным кандидатом в президенты страны, отдано 60,77% голосов делегатов съезда. Его соперниками в борьбе за пост лидера правящей партии были бывший депутат Национального собрания четырёх созывов Ким Бу Гём и депутат Национального собрания Пак Чу Мин. Обращаясь к делегатам, новый лидер партии поблагодарил их за оказанное доверие, подчеркнув, что вступает на новый пост «с чувством большой ответственности». Он назвал пандемию COVID-19 и сопутствующие ей экономические и социальные трудности как самые неотложные проблемы, с которыми сейчас сталкивается партия. «В тесном сотрудничестве с правительством и на основе широкого участия общественности я буду работать над тем, чтобы помочь стране быстрее преодолеть национальный кризис», - подчеркнул Ли Нак Ён. Съезд также избрал Высший совет партии в составе пяти человек: Ким Чжон Мин, Ём Тхэ Ён, Но Ун Рэ, Син Дон Гын и Ян Хян Чжа.