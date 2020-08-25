Председателем Объединённого комитета начальников штабов назначен Вон Ин Чхоль

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Генерал Вон Ин Чхоль, который в настоящее время возглавляет штаб военно-воздушных сил, назначен председателем Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК. Как сообщили в понедельник в министерстве обороны, официальное утверждение в должности последует за одобрением кандидатуры Национальным собранием и кабинетом министров. Вон Ин Чхоль сменит генерала Пак Хан Ги, который возглавляет Объединённый комитет начальников штабов с октября 2018 года. Официальный срок нахождения в данной должности не установлен, но, в соответствии со сложившейся практикой, он составляет от полутора до двух лет. Вон Ин Чхолю 59 лет. Он окончил Академию военно-воздушных сил в 1984 году, занимал различные командные должности, в том числе, был заместителем председателя Объединённого комитета начальников штабов и заместителем начальника штаба ВВС по оперативным вопросам.