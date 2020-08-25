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Политика

1-3 сентября пройдёт Сеульский диалог по вопросам безопасности

Write: 2020-08-31 13:18:13Update: 2020-08-31 13:48:21

1-3 сентября пройдёт Сеульский диалог по вопросам безопасности

Photo : YONHAP News

С 1 по 3 сентября в режиме видеоконференции состоится Сеульский диалог по вопросам безопасности (SDD). Об этом сообщили 31 августа в министерстве обороны РК. Данный ежегодный международный форум по безопасности и обороне в АТР проводится с 2012 года. На 1 сентября назначен семинар на тему международного сотрудничества и мирового порядка в эпоху COVID-19. Его участники обсудят вопросы изменения условий безопасности и укрепления сотрудничества между странами. Во  второй день стороны намерены затронуть темы влияния на обороноспособность нетрадиционных угроз, в числе которых вирусные заболевания, киберугрозы и стихийные бедствия. Последний день будет посвящён дебатам о результатах усилий по налаживанию мира на Корейском полуострове, прогнозов и задач. Весь процесс Сеульского диалога по вопросам безопасности будет транслироваться в YouTube на канале министерства обороны РК. 
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