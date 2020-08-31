Эта неделя – переломная в распространении COVID-19

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После того, как в первой половине прошлой недели число новых случаев COVID-19 вернулось к шестимесячному максимуму, превысив за сутки 400 человек, оно стало постепенно сокращаться. Так, за сутки 30 августа были выявлены 248 случаев инфекции. Один человек умер, а общее число умерших составило 324 человека. Между тем, число больных, находящихся в критическом состоянии, увеличилось за минувшие сутки на 9 человек, составив 79 человек. Особое беспокойство вызывает рост числа случаев инфекции, источник которых не удаётся установить. В последнее время на их долю приходится более 20% новых случаев. Кроме того, увеличивается количество инфекций в медицинских учреждениях и центрах социального обслуживания пенсионеров. По мнению экспертов, наступившая неделя, когда действуют усиленные карантинные меры в рамках второго уровня социального дистанцирования, является переломной в распространении COVID-19. Врачи советуют по возможности не выходить из дома и свести к минимуму контакты. Учебным заведениям рекомендовано проводить как больше занятий в удалённом режиме.