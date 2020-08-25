Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина растёт вторую неделю

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Уровень поддержки политики действующего президента РК Мун Чжэ Ина повышается вторую неделю подряд. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 24 по 28 августа агентством Realmeter по заказу YTN, действующего президента поддерживают 49% респондентов. Это на 2,9% больше, чем на прошлой неделе. 46% опрошенных оценивают деятельность главы государства отрицательно, что на 4% меньше, чем на прошлой неделе. 4,2% респондентов воздержались от прямого ответа. В опросе участвовали 2.521 взрослый житель разных регионов страны. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро вырос на 7%, составив 40,4%. Одновременно поддержка основной оппозиционной Объединённой партии будущего сократилась на 5%, составив 30,1%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,0% при уровне достоверности 95%.