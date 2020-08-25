Мэрия Сеула ужесточает карантинный контроль

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Мэрия Сеула ужесточила меры карантинного контроля за общественными местами, которые будут действовать до 6 сентября. Поскольку 38% новых случаев COVID-19, зафиксированных на предыдущей неделе, пришлись на людей в возрасте от 20 до 50 лет, введены меры, призванные временно уменьшить активность молодёжи. Ранее в столичном регионе заведениям общепита разрешили работать в обычном режиме только до 9 часов вечера. После этого времени и до 5 часов утра возможны лишь доставка и продажа навынос. В Сеуле данное требование распространили на все точки общепита, в том числе, уличные палатки и фуд-траки. Также заявлено о планах запретить посещение ряда спортивных учреждений, не вошедших в первоначальный список объектов высокого риска. Это клубы настольного тенниса, залы для занятий пилатесом и другие. Количество маршрутных автобусов на линиях после 9 часов вечера будет сокращено на 20%.