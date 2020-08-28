Бюджет РК на 2021 год составит 555,8 трлн вон

Photo : YONHAP News

Кабинет министров РК утвердил во вторник бюджет страны на 2021 финансовый год в размере 555 трлн 800 млрд вон (469 млрд 800 млн долларов). Размер бюджета следующего года на 8,5% выше, чем в этом году. Он направлен на восстановление экономики после пандемии COVID-19, создание рабочих мест и расширение программ социального обеспечения. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, расходы на создание рабочих мест увеличены на 20%, на социальное обеспечение - на 10,7%, на оборону - на 5,5%, на культуру и спорт – на 5,1% по сравнению с текущим годом. При этом расходы на образование сокращаются на 2,2%. Для покрытия увеличения расходов планируется выпуск облигаций на сумму около 90 трлн вон (76 млрд долларов). Согласно плану, правительство ожидает получить в следующем году 483 трлн вон (407 млрд долларов) общих доходов, что на 0,3% больше, чем в текущем году, в том числе 282 трлн вон (238 млрд долларов) в виде налогов. Правительство представит проект бюджета в Национальное собрание 3 сентября, крайний срок его утверждения - 2 декабря.