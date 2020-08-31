Число тяжёлых случаев COVID-19 растёт быстрыми темпами

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Число пациентов с подтверждённым вирусом COVID-19 в тяжёлом или критическом состоянии растёт быстрыми темпами. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, если 19 августа было 12 таких пациентов, то 1 сентября – уже 104. До конца недели их число может увеличиться до 130. Одновременно может возрасти смертность, поскольку с каждым днём становится всё больше пожилых пациентов. Как сообщил заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Ким Ган Рип, в последние две недели более 30% новых случаев COVID-19 приходится на людей старше 60 лет. Поскольку у таких пациентов как правило имеются сопутствующие заболевания, все они нуждаются в госпитализации. По состоянию на 30 августа, по всей стране имелись в общей сложности 517 коек для пациентов в тяжёлом или критическом состоянии, но были свободны лишь 55 из них. В столичном регионе были свободны 16 из 193 коек.