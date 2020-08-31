Число новых случаев COVID-19 третий день не превышает 300

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 31 августа в стране зарегистрированы 235 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 20.182. Как и раньше, большинство новых случаев заболевания приходится на долю столичного региона – 179, в том числе, 94 – в Сеуле, 63 – в провинции Кёнгидо, 22 – в Инчхоне. В остальных регионах от одного до девяти больных, нулевые показатели в Сэчжоне и провинции Чолла-Пукто. 4 случая инфекции выявлены при въезде в страну. Число умерших не увеличилось, составляя по-прежнему 324 человека. Коэффициент смертности - 1,61%. Основным очагом инфекции остаётся церковь «Саран чэиль» в Сеуле, с ней связаны 1.056 случаев заражения как минимум в 25 местах, в том числе, в 10 регионах за пределами Сеула. 399 пациентов связаны с участниками уличного шествия 15 августа. Беспокойство медиков вызывает рост числа случаев заболевания с неясным источником происхождения. С 18 августа их доля составила 22,7% новых случаев. 31 августа 225 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся - 15.198 человек. Проходят лечение 4.660 человек.