Photo : YONHAP News

BTS стала первой южнокорейской группой, возглавившей рейтинг Billboard Hot 100. Песня Dynamite, исполненная на английском языке, покорила сердца слушателей и музыкальных критиков. До этого участники BTS занимали четвёртое место в чарте с синглом On из февральского альбома Map of the Soul: 7. На этот раз музыканты ещё раз доказали, что для них нет ничего невозможного. Перед тем как достичь первого места, сингл Dynamite побил несколько рекордов: по количеству и скорости продаж, а также по количеству просмотров на разных платформах. Раньше самым успешным южнокорейским артистом, входившим в Billboard Hot 100, был солист PSY. Со своим хитом 2012 года «Каннамский стиль» он занял второе место.