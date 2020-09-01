Текущая неделя - решающая в борьбе с COVID-19

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Текущая неделя представляет собой «решающий водораздел» в борьбе с пандемией COVID-19. В этой связи гражданам страны следует проявить терпение и продолжать соблюдение строгих правил социального дистанцирования. С таким заявлением премьер-министр РК Чон Сэ Гюн выступил 2 сентября на совещании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Он отметил, что до сих пор имеют место нарушения карантинных правил в таких местах как церкви и предприятия общественного питания. Глава правительства призвал к согласованным действиям, чтобы усилия многих людей не были напрасными. Он также выразил обеспокоенность по поводу возможности активизации передачи вируса во время и после осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который будет отмечаться в конце сентября-начале октября. Чон Сэ Гюн дал указание заранее подготовить план противоэпидемических мер. Он также призвал бастующих врачей вернуться на рабочие места.