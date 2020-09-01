Обсуждается дополнительная помощь пострадавшим от COVID-19

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В течение этой недели будет решён вопрос об оказании дополнительной поддержки пострадавших от негативного влияния пандемии COVID-19. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая во вторник в телепрограмме KBS NEWS 9. По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос оказания помощи частным предпринимателям для выплаты зарплат и покрытия таких расходов как арендная плата. Хон Нам Ги также подчеркнул, что оказание помощи выборочно, то есть действительно нуждающимся в поддержке, более эффективно, чем предоставление выплат всем гражданам страны. Вице-премьер отметил, что на этой неделе будут определены меры поддержки самозанятых, частных предпринимателей, людей, лишившихся работы, и других граждан, столкнувшихся с трудностями в связи с пандемией.