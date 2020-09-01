РК и США поддерживают тесные контакты по текущим вопросам

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Вновь назначенный первый заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон провёл телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Контакт состоялся в среду по инициативе американской стороны и длился в течение 20 минут. Бигэн поздравил Чхве Чжон Гона с новой должностью и выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества в рамках союза двух стран. Чхве Чжон Гон высоко оценил результаты сотрудничества за последние три года и призвал продолжать «прозрачное» общение по текущим вопросам. Стороны договорились подготовить скорейший визит Чхве Чжон Гона в США для обсуждения вопросов двусторонних отношений. Стивен Бигэн также провёл телефонные переговоры со специальным представителем МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Они обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове, подтвердили необходимость скорейшего возобновления диалога между двумя Кореями, а также между Пхеньяном и Вашингтоном в интересах денуклеаризации КНДР.