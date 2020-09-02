Четыре дня подряд в РК менее 300 новых случаев COVID-19

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Число новых случаев COVID-19 в РК четвёртый день не превышает трёхсот, что объясняется усиленным режимом социального дистанцирования. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 1 сентября в стране зарегистрированы 267 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 20.449. Как и раньше, большинство новых случаев заболевания приходится на долю столичного региона – 196, в том числе, 101 – в Сеуле, 84 – в провинции Кёнгидо, 11 – в Инчхоне. В остальных регионах от одного до 14 больных, нулевые показатели второй день подряд в Сэчжоне и провинции Чолла-Пукто. 3 случая инфекции выявлены при въезде в страну. Число умерших увеличилось на 2 человека, составив 326 человек. Коэффициент смертности - 1,59%. Основным очагом инфекции остаётся церковь «Саран чэиль» в Сеуле, с ней связаны 1.083 случая заражения. 419 пациентов связаны с участниками уличного шествия 15 августа. Беспокойство медиков вызывает рост числа случаев заболевания с неясным источником происхождения. Их доля составила 24,3% новых случаев. Проходят лечение 4.767 человек. 124 человека находятся в критическом состоянии. Их число увеличилось на 20 человек по сравнению с предыдущим днём. 1 сентября 158 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся - 15.356 человек.