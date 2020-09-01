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В КНДР проходят репетиции военного парада, который, как ожидается, будет приурочен к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи. Дата будет отмечаться 10 октября. Как сообщает в среду американский информационный портал 38 North, Пхеньян может воспользоваться этим мероприятием, чтобы продемонстрировать своё новое стратегическое оружие. На спутниковых снимках, сделанных 31 августа, на аэродроме Мирим в окрестностях Пхеньяна видны сотни транспортных средств, припаркованных на стоянках, и тысячи военнослужащих на плацу, который имитирует площадь Ким Ир Сена. Аэродром Мирим обычно используется в качестве репетиционной площадки для парадов. Годовщина основания партии привлекает пристальное внимание, поскольку лидер КНДР Ким Чон Ын сказал в своём новогоднем послании, что его страна скоро продемонстрирует «новое стратегическое оружие».