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Корея: Юг-Север

ООН призывает КНДР прояснить судьбу 316 пропавших без вести

Write: 2020-09-02 14:16:16Update: 2020-09-02 14:19:19

ООН призывает КНДР прояснить судьбу 316 пропавших без вести

Photo : YONHAP News

Сеульское представительство Управления Верховного комиссара ООН по правам человека призвало КНДР прояснить судьбу 316 человек, пропавших без вести. В их числе 11 пассажиров и членов экипажа самолёта Korean Air, угнанного в 1969 году, и 12 граждан Японии, похищенных в 70-80-е годы. Призыв опубликован в Twitter 2 сентября, в Международный день пропавших без вести, установленный ООН с целью повышения осведомлённости общественности о людях, которые пропали без вести, в том числе, о похищенных. «КНДР должна прояснить судьбу всех случаев исчезновений. Она должна работать с мировым сообществом, чтобы определить судьбу и местонахождение всех пропавших без вести»,- говорится в публикации. 1 сентября специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Северной Корее Томас Оджеа Кинтана также призвал Пхеньян прекратить «практику насильственных похищений». Сеульское представительство Управления Верховного комиссара ООН по правам человека было открыто в 2015 году.
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