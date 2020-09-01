По мере приближения к РК тайфун «Майсак» набирает силу

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По данным Корейской метеорологической администрации, тайфун «Майсак» прошёл 2 сентября в 9 часов утра в 310 км южнее города Согвипхо на острове Чечжудо. Скорость прохождения тайфуна составляла 19 км/ч, скорость ветра в его центре - 45 м/сек. По прогнозам, к концу суток «Майсак» наберёт силу и рано утром 3 сентября выйдет на сушу на территории провинции Кёнсан-Намдо со скоростью 31 км/ч. Тайфун движется тем же маршрутом, что и тайфун «Мэми», который в 2003 году нанёс сильный материальный ущерб. Синоптики прогнозируют, что тайфун затронет в основном южные и восточные прибрежные районы, где выпадет более 400 мм осадков. Максимальная скорость ветра может составить 50 м/сек. Отменены более 300 внутренних авиарейсов. На острове Чечжудо объявлено штормовое предупреждение, судам запрещено выходить в море.