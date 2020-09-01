США опубликовали предупреждение о ракетной программе КНДР

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1 сентября правительство США обнародовало новое "Предупреждение о программе КНДР по созданию баллистических ракет". Оно подготовлено Бюро по международной безопасности и нераспространению ядерного оружия при госдепартаменте, Управлением по контролю за иностранными активами минфина и Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли. Документ нацелен на производителей и распространителей специализированной техники и материалов, которые могут быть использованы Севером в своей программе. В документе названы ключевые закупочные организации КНДР, методы получения материалов и данных, используемых для реализации ракетной программы. Предупреждение призвано предостеречь от любого сотрудничества с Севером, чтобы не попасть в санкционный список. Данная мера ужесточает наказание за нарушение запрета на содействие Северу в создании баллистических ракет. В частности, нарушитель может быть лишён свободы на срок от 20 лет, либо подвергнут штрафу в размере 1 млн долларов. Наказание возможно даже при косвенном сотрудничестве с указанными организациями КНДР.