Валютные резервы РК выросли

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Как сообщили в четверг в Банке Кореи, по состоянию на конец августа валютные резервы страны составили 418 млрд 950 млн долларов, что на 2 млрд 420 млн долларов больше, чем в конце предыдущего месяца. Рост связан главным образом с увеличением прибыли от инвестиций, а также с ослаблением доллара. Валютные резервы состоят из иностранных ценных бумаг, в том числе, государственных и корпоративных облигаций, депозитов в иностранной валюте, специальных прав заимствования, золотых слитков и резервной позиции Международного валютного фонда. Объём валютных резервов страны резко сократился на 9 млрд долларов в марте, когда на фоне пандемии COVID-19 наблюдались колебания валютного курса. Но после этого в течение пяти месяцев подряд отмечается постоянный рост. РК осталась на девятом месте в мире по объёму валютных резервов.