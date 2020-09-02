Корейский международный форум мира состоится в онлайн режиме

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7-9 сентября состоится Корейский международный форум мира 2020. Его тема – «Корейский полуостров мира и процветания: прошлое, настоящее и будущее». Об этом 3 сентября сообщили в министерстве по делам воссоединения. Ведомство проводит данное мероприятие ежегодно с 2010 года, приглашая экспертов по КНДР и Корейскому полуострову. В этом году, в связи с пандемией COVID-19, форум будет проходить в удалённом формате. В первый день состоятся дебаты на тему «Изменение подхода к налаживанию мира на Корейском полуострове и роль гражданского общества». Второй день форума откроет речь исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли. Затем участники обсудят изменения северокорейского режима за последние 10 лет и гуманитарную ситуацию на Севере. В последний день американский футуролог Томас Фрей, основатель института Да Винчи проведёт специальную лекцию на тему «Будущее Корейского полуострова». Всего в работе форума примут участие 190 экспертов и представители 16 организаций.