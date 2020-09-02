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Культура

Правительство призывает граждан соблюдать режим социального дистанцирования

Write: 2020-09-03 12:11:08Update: 2020-09-03 12:12:24

Правительство призывает граждан соблюдать режим социального дистанцирования

Photo : YONHAP News

Рост числа заражённых COVID-19 замедлился, но ежедневные случаи обнаружения вируса всё ещё измеряются трёхзначными числами. Об этом 3 сентября заявил министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху, призвав население соблюдать режим социального дистанцирования второго уровня. Министр отметил, что для снижения уровня распространения вируса и стабилизации эпидемической ситуации важнейшим условием является соблюдение карантинного режима. Он ещё раз повторил позицию о том, что эта неделя является решающей в борьбе с COVID-19. Обращаясь к интернам и ординаторам, продолжающим забастовку в течение двух недель, министр призвал их вернуться к работе. Пак Нын Ху подчеркнул острую нужду в медиках на местах, указав на сложность ситуации с тяжёлыми пациентами COVID-19. 
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