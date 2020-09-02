Через 40 лет РК может столкнуться с социально-экономическим кризисом

В связи с низкой рождаемостью и старением общества в РК прогнозируют, что к 2060 году отношение государственного долга к ВВП вырастит в два раза. Также предполагается, что пенсионный фонд начнёт фиксировать дефицит баланса уже в 2041 году. Об этом говорится в докладе, опубликованном 2 сентября министерством планирования и финансов. Подобный доклад с долгосрочными прогнозами предоставляется Национальному собранию раз в пять лет. В случае отсутствия политических мер по решению проблем рождаемости и старения общества к 2060 году отношение госдолга к ВВП превысит 80%. В этом году отметка составила 43,5%. Также ожидается, что при отсутствии адекватных действий правительства к указанному сроку количество трудоспособного населения сократится на 16,7 млн до 20 млн. человек. Что касается экономического роста, то при бездействии властей, в период 2050-2060 годов показатель будет держаться на уровне в 0,5%. Аналогичный кризис затронет и социальную сферу – пенсионную и страховую системы. В этой связи эксперты указывают на необходимость реформирования системы страхования и социальных расходов, повысить долю выплат населения.