Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился

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Уровень поддержки политики действующего президента РК Мун Чжэ Ина вновь оказался ниже отрицательной оценки. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 31 августа по 2 сентября агентством Realmeter по заказу TBS, действующего президента поддерживают 47,8% респондентов. Это на 1,2% меньше, чем на предыдущей неделе. 48,7% опрошенных оценивают деятельность главы государства отрицательно, что на 2% больше, чем на прошлой неделе. В опросе участвовали 1.517 взрослых жителей разных регионов страны. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 37,6%. Одновременно поддержка основной оппозиционной партии Сила народа составила 31,9%. В Realmeter отмечают, что наибольшие изменения в уровне поддержки президента наблюдаются среди жителей столичного региона и предпринимателей, которые столкнулись с проблемами из-за ужесточения карантинного режима.