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В Корее

В праздник Чхусок многие корейцы останутся дома

Write: 2020-09-03 12:11:18Update: 2020-09-03 12:12:01

В праздник Чхусок многие корейцы останутся дома

Photo : YONHAP News

В условиях пандемии COVID-19 многие южнокорейцы в этом году в праздник осеннего урожая и поминовения предков Чхусок решили отдохнуть дома, не отправляясь в поездку на малую родину. На это указывают представленные 3 сентября результаты опроса, проведённого торговой компанией Lotte Home Shopping. 47% респондентов дали вышеуказанный ответ. Это на 10% больше, чем год назад. 45% сообщили о намерении посетить малую родину и родственников. Эта отметка сократилась на 12%. Желающих отправиться в зарубежную поездку не оказалось. Между тем, более 91% заявили о намерении приобрести к празднику подарки для себя и близких. 74% респондентов хотят преподнести их родителям. Наиболее предпочтительными в качестве подарков названы продукты питания, оздоровительные пищевые продукты, наличные деньги. 
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