Число новых случаев COVID-19 менее 200

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Число новых случаев COVID-19 в РК пятый день не превышает трёхсот, что объясняется усиленным режимом социального дистанцирования. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 2 сентября в стране зарегистрированы 195 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 20.644. 27 августа количество новых случаев COVID-19 превысило 400, с 28 по 29 августа показатель держался выше 300, а с 30 августа по 2 сентября выше 200. Показатель ниже 200 фиксируется впервые за 17 дней. Как и раньше, большинство новых случаев заболевания приходится на долю столичного региона – 148, в том числе, 69 – в Сеуле, 64 – в провинции Кёнгидо, 15 – в Инчхоне. В других регионах - от одного до 7 больных. 3 случая инфекции выявлены при въезде в страну. Число умерших увеличилось на 3 человека, составив 329 человек. Проходят лечение 4.786 человек. 154 человека находятся в критическом состоянии. Их число увеличилось на 31 человека по сравнению с предыдущим днём. 2 сентября 173 человека завершили лечение, а общее число вылечившихся - 15.529 человек. Всего 2 сентября в стране было проведено 20.257 тестов.