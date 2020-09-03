Обсуждается продление ещё на неделю текущего режима социального дистанцирования

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Правительство РК обсуждает возможность продления ещё на неделею действующего режима социального дистанцирования в столичном регионе. Об этом сообщил премьер-министр Чон Сэ Гюн, выступая в пятницу на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Он предостерёг от поспешных действий по смягчению карантинных мер, которые могут привести к новому кризису. Несмотря на сокращение числа новых случаев COVID-19, пока не наступила фаза «твёрдой стабильности». В этой связи обсуждается возможность сохранения действующего режима социального дистанцирования, - сказал глава правительства. Он подчеркнул необходимость продолжать концентрировать все усилия на борьбе с вирусом «до тех пор, пока ситуация не изменится». На прошлой неделе правительство ужесточило меры социального дистанцирования в столичном регионе. В соответствии с мерами уровня 2,5, срок действия которых истекает 6 сентября, ограничена работа ресторанов, пекарен и сетей кафе, закрыты спортивные сооружения и учреждения культуры. Правительство планирует продлить уровень 2,5 социального дистанцирования в столичном регионе ещё на неделю, а второй уровень в других регионах страны на две недели.