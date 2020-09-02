Врачи прекратили забастовку и возобновили работу

Photo : YONHAP News

Южнокорейские врачи прекратили двухнедельную забастовку и вернулись на свои рабочие места 4 сентября в 9:30 утра. Это стало возможно после того, как представители забастовщиков достигли договорённости с правительством и правящей Демократической партией Тобуро. Подписанное ими соглашение из пяти пунктов включает приостановку правительственного плана по увеличению набора в медицинские учебные заведения. Стороны договорились вернуться к этому вопросу после окончания пандемии COVID-19. В соглашении также содержится договорённость о дальнейших переговорах между врачами и органами здравоохранения по целому ряду вопросов, включая реформу медицинского страхования. Врачи-стажёры, работающие в многопрофильных больницах, начали забастовку 21 августа в знак протеста против правительственного плана реформы здравоохранения. Их поддержали интерны и ординаторы, а также члены Корейской медицинской ассоциации, которая объединяет более 130 тыс. врачей.