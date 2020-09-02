Объём онлайн-торговли растёт

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В июле объём онлайн торговли достиг в РК рекордной отметки. По данным Национального статистического управления, представленным 3 сентября, показатель составил 12 трлн 900 млрд вон (10 млрд 800 млн. долларов). Это на 15,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Достигнут значительный рост продаж продуктов питания и бытовых товаров. Продажи пищевых продуктов через интернет выросли на 51,1%, бытовых товаров - на 47,7%. Продажи готовой еды и свежих продуктов выросли на 66,3%. Всё это объясняется влиянием режима социального дистанцирования, усиленного в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Объём торговых операций, проведённых через мобильные платформы, вырос на 21,2%, составив 7 млрд 300 млн долларов, что также является максимумом с 2013 года. Доля этого сектора в онлайн-торговле выросла на 3,1%, составив 67,8%.