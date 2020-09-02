Профицит платёжного баланса РК в июле – максимальный за 9 месяцев

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По данным Банка Кореи, опубликованным в пятницу, профицит текущего платёжного баланса страны составил в июле этого года 7 млрд 450 млн долларов, что на 570 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. Это самый большой профицит с октября прошлого года. Кроме того, платёжный баланс является профицитным третий месяц подряд после апрельского дефицита. В первой половине текущего года профицит платёжного баланса достиг самого низкого значения за восемь лет, поскольку из-за глобальной пандемии COVID-19 мировая торговля сократилась. Профицит товарного баланса, который составил в июле 6 млрд 970 млн долларов, оказался максимальным за последние восемь месяцев. Это стало возможно из-за того, что экспорт сокращался медленнее, чем импорт. Дефицит баланса сферы услуг составил в июле 1 млрд 110 млн долларов, сократившись на 160 млн долларов по сравнению с июнем.