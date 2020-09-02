В Порёне будет создан комплекс ветроэнергетики

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Мэрия города Порёна провинции Чхунчхон-Намдо продвигает проект создания крупного морского комплекса ветроэнергетики. Он включён в представленный 3 сентября «Общий план нового курса города Порёна». Новый курс - это масштабная правительственная программа, нацеленная на активизацию экономики, пострадавшей из-за пандемии COVID-19. На реализацию общего плана мэрии, включающего 72 программы, планируется выделить 5 млрд 122 млн долларов к 2025 году. Программы затрагивают такие сферы как развитие цифровых технологий, экология и безопасность. Главным проектом является создание морского комплекса ветроэнергетики. Он призван помочь преодолеть проблему обеспечения энергетической безопасности, связанную с закрытием двух местных тепловых электростанций. Кроме того, проект является частью создания региональной промышленной базы. В мэрии Порёна считают, что в его рамках удастся обеспечить работой более 4 тыс. человек, а также создать новую туристическую достопримечательность.