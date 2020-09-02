Компания «Роснефть» опровергла информацию о поставках нефтепродуктов в КНДР

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Компания «Роснефть» не осуществляет никаких поставок в КНДР и не ведёт коммерческую деятельность в этой стране. Соответственно «публикация информации о причастности к поставкам нефтепродуктов в адрес Северной Кореи является провокацией». Компания осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с нормами российского и международного права, корпоративных стандартов и в интересах своих акционеров. Компания планирует обратиться в суд за защитой своих прав и деловой репутации»,- отмечается в сообщении «Роснефти». Ранее на этой неделе американская международная исследовательская компания Kharon сообщила в своём отчёте, что в 2019 году КНДР получила из России нефтепродукты на сумму около 24 млн 800 тыс. долларов, и что «Роснефть» была одной из фирм, участвующих в экспорте.