Второй день подряд в РК менее двухсот новых случаев COVID-19

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Число новых случаев COVID-19 в РК второй день подряд менее двухсот, что органы здравоохранения объясняют эффективностью усиленного режима социального дистанцирования. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 3 сентября в стране зарегистрированы 198 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 20.842. Более половины новых случаев заболевания приходится на долю столичного региона – 129, в том числе, 68 – в Сеуле, 56 – в провинции Кёнгидо, 5 – в Инчхоне. 21 инфицированный выявлен в провинции Чхунчхон-Намдо. В остальных регионах от одного до 11 больных, нулевые показатели в Сэчжоне, провинциях Чолла-Пукто и Чечжудо. 4 случая инфекции выявлены при въезде в страну. Основным очагом инфекции остаётся церковь «Саран чэиль» в Сеуле, с ней связаны 1.139 случаев заражения. 462 пациента связаны с участниками уличного шествия 15 августа. Проходят лечение 4.728 человек. 157 человек находятся в критическом состоянии. Их число увеличилось на 20 человек по сравнению с предыдущим днём. Это рекордное число с момента обнаружения вируса. Беспокойство медиков вызывает рост числа случаев заболевания с неясным источником происхождения. Их доля увеличилась до 24,4% новых случаев. Число умерших – 331 человек, двое умерли за минувшие сутки. Коэффициент смертности - 1,59%. 3 сентября 254 человека завершили лечение, а общее число вылечившихся - 15.783 человека.