Спецдокладчик ООН призвал КНДР освободить политзаключённых

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Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Оджеа Кинтана призвал Пхеньян последовать примеру других стран и освободить всех политических заключённых. Спецдокладчик опубликовал данный призыв в своём Twitter после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро в начале этой недели помиловал более ста политических заключённых и активистов. Томас Оджеа Кинтана настоятельно призвал правительство КНДР освободить в первую очередь пожилых, больных, инвалидов, детей, беременных и кормящих матерей. По данным международных правозащитных организаций, в северокорейских лагерях содержатся сотни тысяч политзаключённых. Согласно отчёту Amnesty International, опубликованному в январе, на Севере действуют четыре политические тюрьмы. Между тем, северокорейская сторона отвергает наличие политзаключённых.