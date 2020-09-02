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Политика

Спецдокладчик ООН призвал КНДР освободить политзаключённых

Write: 2020-09-04 13:14:57Update: 2020-09-04 13:15:21

Спецдокладчик ООН призвал КНДР освободить политзаключённых

Photo : YONHAP News

Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Оджеа Кинтана призвал Пхеньян последовать примеру других стран и  освободить всех политических заключённых. Спецдокладчик опубликовал данный призыв в своём Twitter после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро в начале этой недели помиловал более ста политических заключённых и активистов. Томас Оджеа Кинтана настоятельно призвал правительство КНДР освободить в первую очередь пожилых, больных, инвалидов, детей, беременных и кормящих матерей. По данным международных правозащитных организаций, в северокорейских лагерях содержатся сотни тысяч политзаключённых. Согласно отчёту Amnesty International, опубликованному в январе, на Севере действуют четыре политические тюрьмы. Между тем, северокорейская сторона отвергает наличие политзаключённых.
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