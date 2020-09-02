США – союзник, Китай – экономический партнёр РК

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Размышляя о будущем южнокорейско-американского альянса, следует учитывать, что США – стратегический союзник РК, а Китай - ключевой экономический партнёр. Об этом заявил посол РК в США Ли Су Хёк, выступая в четверг на семинаре, организованном Институтом корееведения Университета Джорджа Вашингтона. Он сказал, что для правительства РК очень важно, как страна будет позиционировать себя в рамках усилий по поддержанию прочного союза с США, сотрудничая как с Вашингтоном, так и с Пекином. Сеул полагается на свой союз с Вашингтоном в вопросах безопасности, а в экономическом сотрудничестве – на Пекин. Коснувшись Северной Кореи, Ли Су Хёк сказал, её руководство, похоже, ожидает президентских выборов в США. В этой связи до ноября никаких серьёзных изменений в отношениях Севера с США не ожидается.