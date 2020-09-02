План второго этапа помощи будет объявлен на следующей неделе

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План предоставления единовременной неотложной помощи жителям РК, пострадавшим от второй волны пандемии COVID-19, будет объявлен на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра планирования и финансов Ким Ён Бом. По его словам, правительство рассматривает план предоставления экстренной помощи мелким торговцам и самозанятым, пострадавшим от ужесточения правил социального дистанцирования. Кроме того, работающие неполный день и внештатные сотрудники могут иметь право на получение помощи. В мае экстренную помощь на преодоление экономических последствий пандемии COVID-19 в размере от 400 тыс. до 1 млн вон (340-850 долларов) получили все южнокорейские домохозяйства. Общий размер выплат составил 14 трлн 300 млрд вон (12 млрд долларов).