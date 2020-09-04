Усиленный режим социального дистанцирования продлён по 13 сентября

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Правительство РК приняло решение продлить ещё на неделю, по 13 сентября, действующий режим социального дистанцирования в столичном регионе. В соответствии с мерами уровня 2,5, ограничена работа ресторанов, пекарен и сетей кафе, закрыты спортивные сооружения и учреждения культуры. Как сообщил 4 сентября на брифинге министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху, число новых случаев COVID-19 постепенно сокращается, поскольку жители страны выполняют требования режима социального дистанцирования. Тем не менее, его действие необходимо продлить до тех пор, пока замедление появления новых случаев не превратится в устойчивую тенденцию, и пока контроль над пандемией не будет восстановлен. Одновременно принято решение продлить до 20 сентября в других регионах страны действие второго уровня социального дистанцирования, введённого в конце августа.