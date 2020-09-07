Лидер КНДР посетил районы, пострадавшие от тайфуна «Майсак»

Photo : KBS News

5 сентября председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын посетил ряд районов провинции Хамгён-Намдо, пострадавших от тайфуна «Майсак», а также провёл расширенное заседание Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Как сообщило агентство ЦТАК, он заслушал отчёты руководителей местных партийных организаций о принятых ими мерах по ликвидации последствий удара стихии. Ким Чон Ын подчеркнул, что центральные власти должны сделать всё необходимое для оказания помощи районам, пострадавшим от стихии. Секретарь провинциального комитета ТПК был снят с должности за то, что допустил «десятки жертв» тайфуна. Сообщается также, что Ким Чон Ын осмотрел пострадавшие районы, заявив о необходимости переселения жителей из прибрежной зоны в более безопасные места в качестве меры по предотвращению ущерба от будущих тайфунов. Северокорейский лидер направил открытое письмо всем членам ТПК, находящимся в Пхеньяне, в котором призвал их лично принять участие в восстановительных работах. В письме отмечается, что ЦК ТПК принял решение направить в провинции Хамгён-Намдо и Хамгён-Пукто12 тысяч членов партии из столицы. Ранее сообщалось, что из-за тайфуна «Майсак» в этих провинциях оказались разрушены порядка тысячи домов.