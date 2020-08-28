В РК согласован четвёртый дополнительный бюджет

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Правительство и правящая Демократическая партия Тобуро договорились выделить четвёртый дополнительный бюджет на сумму порядка 7 трлн вон (6 млрд долларов) для поддержки наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Как сообщил представитель правящей партии, договорённость достигнута в ходе заседания, состоявшегося в воскресенье в канцелярии премьер-министра. Государственная поддержка на этот раз будет предоставляться в индивидуальном порядке наиболее уязвимым слоям населения, включая семьи с низким доходом, временных работников, самозанятых и частных торговцев, у которых из-за пандемии резко упали продажи. Финансирование четвёртого дополнительного бюджета будет осуществляться за счёт выпуска государственных облигаций. Бюджетный законопроект будет направлен в Национальное собрание на этой неделе. Ожидается, что депутаты утвердят его до осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который будет отмечаться в конце сентября-начале октября.