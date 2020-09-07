Стартует процесс выборов нового главы ВТО

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Всемирная торговая организация (ВТО) начинает на этой неделе процесс выборов своего нового руководителя. В ходе первого этапа, который продлится до 16 сентября, представители 164-х стран-членов ВТО отберут четырёх из восьми кандидатов. Во втором туре должны остаться два претендента, лучший из которых будет определён в третьем туре. Новый генеральный директор ВТО, как ожидается, будет назван в начале ноября. Южнокорейский кандидат на этот пост, директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики Ю Мён Хи, которая находится в Женеве, планирует провести ряд встреч с представителями стран-членов ВТО. Её соперниками в борьбе за высокий пост являются представители семи стран - Мексики, Нигерии, Египта, Молдовы, Кении, Саудовской Аравии и Великобритании. Ю Мён Хи обещает восстановить доверие к многосторонней торговой системе, сделав её более актуальной, устойчивой и гибкой.