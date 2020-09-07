Президент РК получил послание Папы Римского Франциска

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Папа Римский Франциск направил устное послание президенту РК Мун Чжэ Ину, в котором выразил надежду на мир на Корейском полуострове, примирение Юга и Севера. Как сообщил представитель администрации президента РК Кан Мин Сок, Папа Римский Франциск также сказал, что он «постоянно молится о том, чтобы Бог даровал процветание президенту РК и народу страны». В своём послании Папа Римский отметил также, что дорожит диалогом с южнокорейским лидером, который состоялся во время его визита в Ватикан 18 октября 2018 года. Послание передано в администрацию южнокорейского президента дипломатическим представителем Святого Престола в РК Альфредом Ксюэребом, который недавно вернулся из поездки в Ватикан. Как сообщил представитель администрации президента РК, Мун Чжэ Ин высоко оценил послание Папы Римского, назвав его благословлением корейскому народу, и подтвердил приверженность своей администрации усилиям по установлению мира на Корейском полуострове.