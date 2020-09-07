За 30 лет товарооборот и взаимный турпоток между РК и РФ возросли в 25 раз

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За 30 лет, прошедшие после установления дипотношений между РК и Россией, товарооборот и взаимный турпоток возросли в 25 раз. Об этом говорится в отчёте, опубликованном в понедельник Корейской ассоциацией международной торговли. Если в 1990 году объём двусторонней торговли составлял 888 млн 800 тыс. долларов, то в прошлом году - 22 млрд 340 млн 640 тыс. долларов. Если 30 назад объём двустороннего турпотока составлял 30 тыс. человек, то в прошлом году он достиг 770 тыс. человек. По сообщению ассоциации, резкому росту двустороннего турпотока способствовал введённый в начале 2014 года безвизовый режим. В отчёте также говорится, что активный выход южнокорейских компаний на российский рынок повышает доверие местных потребителей к южнокорейским брендам. В прошлом году Samsung Electronics заняла первое место по объёму продаж в России мобильных телефонов, а по объёмам продаж автомобилей и бытовой электроники Hyundai Motor Group и LG Electronics заняли вторые места. В перспективе Россия рассчитывает на развитие Дальнего Востока и Сибири и сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским регионом, а РК надеется на обеспечение энергоресурсами и выход на евразийский рынок, поэтому взаимные интересы совпадают. «Если будут реализованы такие проекты в сфере энергетики и логистики как прокладка газопровода, электросетей и организация железнодорожного сообщения, это даст взаимовыгодные результаты» - говорится в докладе Корейской ассоциации международной торговли.