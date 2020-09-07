Сеул призовёт Пхеньян вернуться к ядерным переговорам

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Правительство РК намерено использовать мероприятия по линии АСЕАН, которые состоятся во Вьетнаме на этой неделе, для того, чтобы призвать Пхеньян вернуться к ядерным переговорам. Об этом сообщил в понедельник представитель министерства иностранных дел РК. Министр иностранных дел Кан Гён Хва примет участие в серии ежегодных встреч, проводимых АСЕАН. 9 сентября состоятся встреча АСЕАН плюс три, Восточноазиатский саммит и встреча глав МИД РК и стран АСЕАН. 12 сентября пройдёт Региональный форум по безопасности АСЕАН. В этом году из-за пандемии COVID-19 мероприятия будут проводиться в режиме видеоконференцсвязи. Региональный форум - крупнейшая ежегодная конференция по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой принимают участие ведущие дипломаты из 27 стран. Это одно из редких международных мероприятий, на которые Северная Корея регулярно направляет своих представителей. Как сообщил представитель МИД, в ходе упомянутых мероприятий южнокорейское правительство намерено заручиться поддержкой стран-участниц приверженности Сеула мирному процессу на Корейском полуострове, необходимости выполнения договорённостей между Севером Кореи и США. КНДР пока не уведомила правительство Вьетнама об участии в Региональном форуме АСЕАН.