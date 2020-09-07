Тайфун «Хайшен» покинул территорию РК

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Тайфун «Хайшен», пройдя в 13:30 в понедельник в 20 км к северу от Каннына провинции Канвондо, покинул территорию РК. При давлении в центре 965 гектопаскалей и максимальной скорости ветра 32 м/сек тайфун двигался на север с осадками до 60 мм/час, но, пройдя в районе Каннына, он ослаб до тайфуна средней силы. Ожидается, что к полуночи «Хайшен» достигнет Чхончжина провинции Хамгён-Пукто в Северной Корее, где рассеется над сушей. По предварительным оценкам, проходя вдоль восточного побережья РК, тайфун разрушил 48 строений. Кроме того, 17.620 домов временно оставались без электричества, и 1.640 человек были эвакуированы. В Самчхоке провинции Канвондо пропал без вести местный житель. Как полагают, его унесло потоком воды. В Ульсане прекращалась подача электроэнергии на заводы Hyundai Motor и Hyundai Mobis, что привело к временной остановке сборочных конвейеров. С полуночи до 10 часов утра в понедельник в Ульсане выпало 184,5 мм осадков, порывы ветра достигали 41,8 м/сек. В Пусане были повалены деревья и светофоры, около 580 домов остались без электричества. Отменены 298 внутренних авиарейсов. Два турбогенератора на АЭС Вольсон в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто прекратили работу из-за отключения электроснабжения. Дожди и сильный ветер ожидаются на восточном побережье до конца суток, но штормовое предупреждение отменено.